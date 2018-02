Mor l'exalcalde de Flix Antoni Sabaté als 63 anys

Ha mort a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús arran d'un càncer

Missatges de condol

L'exalcalde de Flix Antoni Sabaté ha mort la matinada d'aquest diumenge als 63 anys, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat. Sabaté ha mort a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús (Tortosa) arran d'un càncer que no ha pogut superar. L'exalcalde, germà del socialista Xavier Sabaté, va entrar com a regidor al consistori flixanco el 1983; el 1987 va ser escollit alcalde i va governar fins al 2003. Del 1999 al 2003 va ser diputat al Parlament de Catalunya. Sabaté també va ser diputat provincial de la Diputació de Tarragona de 1983 a 1999 i conseller del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre de 1988 a 1999. Va ser nomenat director dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l'Ebre del 2004 al 2010, i responsable d'Acció Territorial a l'Ebre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques del 2007 al 2010. Dins de la formació socialista, on va començar a militar el 1983, va ser primer secretari de la Federació XVI del PSC de les Terres de l'Ebre. Del 2011 al 2015 va ser regidor de l'Ajuntament de Tortosa. El funeral se celebrarà aquest diumenge a les 18 hores a l'església parroquial de Flix.Sabaté va nàixer a Flix el 12 de novembre del 1954. Becat per la Mutualitat Laboral Química, va estudiar cinc anys a la Universitat Laboral de Còrdova, on es va titular d'oficial de forja artística de la família industrial de fusteria metàl·lica. Va ser expulsat del centre el 1972 per haver estat un dels promotors d'una vaga que va mobilitzar més d'un miler d'alumnes.El funeral se celebrarà aquest diumenge a les 18 hores a l'església parroquial de Flix, i la capella ardent s’ubicarà al tanatori del municipi a partir de les 12 del migdia. L'Ajuntament de Flix ha convocat per aquest diumenge un ple extraordinari on intervindran els exalcaldes de Flix Pere Muñoz i Òscar Bosch.En un missatge a Twitter, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha lamentat la mort de Sabaté. «Tindrem sempre en la nostra memòria en Toni Sabaté. El dolor dels seus és el nostre dolor. El seu compromís polític ens va fer més forts i romandrà sempre en el record», ha escrit Iceta. Altres personalitats vinculades al món socialista han mostrat el seu condol a les xarxes socials. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha recordat Sabaté, «una gran persona i company», tot recordant que fa uns dies van presentar el seu llibre, 'El final del principio', com una forma d'homenatge a la seva trajectòria.