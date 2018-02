L'Escola Elisabeth de Salou exhibeix coreografia

Cada any, un dels pares de l'escola prepara les coreografies amb què desfila la colla

L'Escola Elisabeth de Salou ha participat un any més en la Festa Major d'Hivern desfilant amb una carrossa i una colla formada per pares i alumnes. Des de fa anys, la colla de l'Escola Elisabeth sorprèn el públic amb diverses coreografies durant la desfilada del matí i en el Cós blanc de la nit. El que pocs saben és que els membres de la colla aprenen les coreografies minuts abans de l'inici de la desfilada de carrosses del matí. Les prepara Luis Sanahuja, un dels pares dels alumnes de l'escola, i cada any aconsegueix que la colla copsi l'atenció del públic. Enguany l'Escola Elisabeth recreava el Far West . Tal com recull aquesta galeria de Fede Slot i Federico de Vicente, la canalla vestien d'indis i els adults, de vaquers.