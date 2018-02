L’ajuntament de Salou esperarà fins a l’últim moment per si el temps permet l’espectacle pirotècnic.

Actualitzada 04/02/2018 a les 13:32

Salou no podrà gaudir de les activitats finals de la festa major. El mal temps ha obligat a l'ajuntament a prendre la decisió d'anul·lar tots els actes que no s'anaven a realitzar sota coberta. Així doncs, la cercavila de diables i elements de foc no podrà sortir pels carrers del municipi. Els balls a l'envelat, la missa i les portes obertes al club nàutic seguiran amb l'horari previst, mentre que l'espectacle pirotècnic quedarà a l'espera de com avanci el temporal per si s'anul·la o segueix en peu.