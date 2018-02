25 tones de confeti banyen més de 30.000 visitants en la 38a edició del Cós Blanc de Salou

Les mesures de seguretat s'han extremat enguany i s'ha muntat un operatiu amb 350 persones

Actualitzada 04/02/2018 a les 12:47

Explosió de llum, música i sobretot de confeti, en la 38a edició del Cós Blanc, en l'acte central de la festa major d'hivern de Salou. Vestits de Freddy Mercury, mosqueters o àngels i dimonis, més de 2.500 persones han participat activament en 28 carretel·les en una rua que ha atret l'atenció de més de 30.000 persones, que han quedat completament banyades amb 25 tones de confeti que s'ha llençat al llarg del recorregut amb 20 canons. Un jurat decidirà quines carretel·les opten als tres premis –amb primer i segon classificat- a la millor disfressa, la millor coreografia i la millor carretel·la. Enguany les mesures de seguretat s'han extremat amb 350 persones participant en l'operatiu de la Policia Local, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, ambulàncies, Bombers, empreses de seguretat, treballadors municipals i voluntaris.La rua de lluïment ha començat a les 11 hores del matí des del carrer Advocat Gallego i ha donat una volta fins a arribar al passeig Jaume I per tornar al punt de sortida. El jurat del concurs ha fet les valoracions durant aquest dissabte al matí. En total, es repartiran 3.900 euros en metàl·lic de premis que es faran públics a finals de mes, durant l'acte de lliurament de guardons a les colles participants.Amb tot, l'acte més multitudinari s'ha viscut aquest dissabte al vespre al voltant del carrer Ciutat de Reus, que s'ha convertit en una discoteca a l'aire lliure, amb música en directe punxada pel DJ Moncho i juntament amb la veu de l'speaker Juanma Hidalgo, que ostenta per trenta-sisè any l'honor d'entretenir la desfilada. En aquesta edició, s'ha mantingut l'espai per a persones amb mobilitat reduïda al carrer Ciutat de Reus amb la cruïlla amb la Via Augusta. D'altra banda, al carrer Barcelona ha transcorregut la desfilada en un ambient més familiar i tranquil.Segons la regidora de Cultura i Festes, aquest esdeveniment, al qual cada any se sumen més participants i espectadors, suposa «passar-s'ho bé» i poder gaudir, durant més de dues hores, de «la festa de la música i el confeti». «Cada any som més gent!», ha celebrat María José Rodríguez, que ha explicat abans de començar la rua que en la cercavila del matí ja s'ha vist «una gran millora» respecte d'altres anys. «Si enguany no us ha donat temps d'arribar, penseu en el primer cap de setmana de febrer», ha apuntat la regidora.Pel que fa a la seguretat, la Policia Local, amb Protecció Civil, ha habilitat tot un dispositiu de coordinació del trànsit i s'han reforçat les mesures de seguretat com la col·locació de 'new jerseys' entre altres, a punts estratègics del circuit de manera que aquest quedi aïllat, com ja s'ha fet amb la celebració d'altres esdeveniments, com el 15 d'agost o la festa de Reis. Així mateix, també s'ha prohibit la circulació de camions de gran tonatge a tot el terme municipal durant el dissabte. Aquest operatiu, després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, ha estat més intens que altres anys perquè «els sentiments estan a flor de pell», segons Rodríguez. «Estem tots en alerta però amb el dispositiu de seguretat podem estar tranquils que aquests carrers són per gaudir», ha afirmat.A més, enguany la Policia Local de Salou ha decidit incorporar cartells als voltants del recorregut del Cós Blanc amb una sèrie de consells de seguretat a tenir en compte durant el dissabte, com tenir localitzades les vies d'evacuació i estar atent a les indicacions del personal de seguretat i als avisos que es puguin donar per megafonia; mantenir la distància de seguretat mentre passin les carretel·les; portar els nens petits a coll o de la mà, i no accedint amb cotxets de nens, bicicletes o altres objectes que poguessin representar un obstacle; no pujar a les baranes, reixes, torres de llum o d'altres elements que puguin representar perill; no portar ampolles o gots de vidre; i una vegada finalitzat l'esdeveniment, abandonar el lloc de forma ordenada, respectant l'ordre de sortida i seguint les indicacions dels serveis de seguretat.Pel que fa als estacionaments, s'han senyalitzat diverses zones de fàcil accessibilitat a l'esdeveniment, com el pàrquing del Passeig Jaume I amb capacitat per a 500 vehicles; pàrquing Carles Roig, amb 750 places habilitades (al costat del camp de futbol); i el pàrquing de carrer Berlín amb una capacitat de fins a 180 vehicles; a més d'un altre al voltant del col·legi Elisabeth-Vial de Cavet per a l'estacionament de 600 vehicles més. A banda, també s'ha fet ús del nou pàrquing dissuasiu gratuït d'Emprius, amb una capacitat de 1.200 vehicles.