S'incendia una cuina a Sant Jaume dels Domenys

Un home ha estat evacuat a l’hospital del Vendrell per intoxicació de fum

Actualitzada 03/02/2018 a les 11:52

Una cuina-menjador s’ha cremat per complet, aquest matí, a Sant Jaume dels Domenys. Els bombers han rebut l’avís a les 6.54 hores del matí i tres dotacions han aconseguit controlar-lo a les 7.19 hores. A l’interior de l’edifici tan sols hi havia un home que ha estat evacuat a l’hospital del Vendrell per intoxicació de fum. La cuina-menjador de l’edifici ha quedat completament incinerada i el fum ha afectat la resta de l’habitatge, format per una planta baixa més una superior.