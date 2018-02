Tres ferits en un accident amb una moto i dos cotxes implicats a l'N-240 a Vallmoll

Dos dels ferits han estat traslladats a l'hospital Joan XXIII i a Santa Tecla, mentre que un tercer ha estat atès i donat d'alta 'in situ'

Actualitzada 02/02/2018 a les 09:58

Tres persones han resultat ferides, el matí d'aquest divendres 2 de febrer, en un accident amb tres vehicles implicats a la N-240 a l'alçada de Vallmoll. El sinistre s'ha produït a les 5.36h al punt quilomètric 13,5 d'aquesta via on, tal com ha informat el Servei Català de Trànsit, una moto i dos cotxes han col·lidit per causes que es desconeixen.En el xoc han resultat ferides un total de tres persones. Un home ha estat evacuat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona amb pronòstic menys greu. Per altra banda, una dona també ha estat traslladada en el mateix estat a l'Hospital Santa Tecla de Tarragona. El tercer ferit ha estat atès pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i donat d'alta 'in situ'.El SEM ha acudit al lloc dels fets amb quatre ambulàncies. També han anat fins l'indret diverses patrulles de Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat amb dues dotacions.