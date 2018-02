Les muntanyes de Prades, enfarinades per la neu

La neu ha arribat a Rojals, al Pla de l'Ermitanet i al Tossal de la Baltasana

Actualitzada 02/02/2018 a les 11:15

Les baixes temperatures d'aquest inici de febrer combinades amb la pluja han fet que la neu deixi enfarinada la zona de les muntanyes de Prades. D'aquesta manera, la neu ha arribat, aquest dijous 2 de febrer a primera hora del matí, a Rojals, al Pla de l'Ermitanet i al Tossal de la Baltasana, un turó de 1.203 metres que es troba a cavall entre la Conca de Barberà i el Baix Camp, entre Vimbodí i Poblet i Prades. Rojals es troba en aquests moments a 0 graus, mentre que el Tossal de la Baltasana es troba a la gèlida temperatura de -2 graus.Tarragona es troba aquest dijous en alerta groga per vent, oleatge, neu i temperatures mínimes, tal i com pública avui l'Agència Estatal de Metereologia (AEMET). Fins a 27 províncies més de l'Estat es troben en alerta per aquests fenòmens meteorològics.