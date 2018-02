La Canonja donarà ajuts als joves per pagar el lloguer

Les subvencions s’adrecen a persones d’entre 18 i 34 anys

L’Ajuntament de la Canonja va aprovar, en el ple d’ahir dijous 1 de febrer amb l’abstenció del grup PDECAT-CiU i el vot favorable de PSC, CUP i PP, les bases reguladores per a la concessió d’ajuts a persones joves per al pagament del lloguer. Les subvencions es destinen a persones d’entre 18 i 34 anys en el moment de la signatura del contracte del lloguer que hagin estat com a mínim 5 dels últims 10 anys empadronats a la canonja.Els possibles beneficiaris han de ser titulars d’un contracte de lloguer al municipi signat entre l’1 de gener i el 30 de novembre del 2018 amb una renda entre 200 i 600 euros mensuals i amb una durada mínima d’un any. No han de tenir cap pis en propietat i els ingressos de la unitat de convivència no han de superar el resultat de multiplicar per quatre l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). La quantia de l’ajut podrà variar en funció dels ingressos i les circumstàncies personals dels beneficiaris.Per altra banda, el ple va aprovar per unanimitat una moció per instar a la Generalitat de Catalunya a fer front a la situació d’emergència social. La moció posa de manifest «la necessitat urgent que les institucions catalanes posin fil a l'agulla per començar a desenvolupar i fer efectives lleis i reglaments, començant per les suspeses pel Tribunal Constitucional, per tal de potenciar i materialitzar polítiques públiques que mitiguin els estralls socials que està produint la crisi econòmica que patim des de 2008».D’aquesta manera s’insta al nou Govern de la Generalitat al desplegament efectiu d’allò contemplat en els articles no anul·lats o suspesos pel Tribunal Constitucional, a dotar els recursos necessaris per fer-ho i a estudiar la manera d’arribar a acords polítics per intentar recuperar bona part dels drets continguts en els articles suspesos o anul·lats pel TC.