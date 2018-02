Guardonada la Patrulla Verda de la Policia Local de Cambrils

La Xarxa de Protecció Animal i la UNIJEPOL ha reconegut els 25 anys de treball de la unitat

La Unitat de la Patrulla Verda i Medi Ambient de la Policia Local de Cambrils ha rebut el guardó de la Xarxa per a la Protecció Animal (REPA) i la Unión Nacional de Jefes de Policía Local (UNIJEPOL) en la categoria d’iniciatives i bones pràctiques per a la protecció dels animals.La candidatura de la Patrulla Verda de Cambrils va ser una de les quatre seleccionades en la seva categoria entre les 40 presentades per treball desenvolupat al llarg del seus 25 anys d'existència en matèria de protecció animal i mediambiental, abastant tant l'àmbit de sensibilització i educació cívica com l'actuació operativa. Les altres tres candidatures premiades van ser la Patrulla Verda de la Policia Local de A Coruña, la Policia Local de Platja d’Aro i la Patrulla Verda de la Policia Local d’Àvila.