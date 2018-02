Endesa compra els parcs eòlics Les Forques i Montargull

Amb aquesta adquisició, la capacitat de producció renovable de l'empresa arribarà als 1.806 MW

Endesa, a través de la seva divisió d'energies renovables Enel Green Power Espanya (EGPE), ha arribat a un acord per comprar el 100% de la societat Parcs Eòlics Gestinver, que posseeix cinc parcs a Galícia i Catalunya amb una capacitat total de 132 megawatts (MW), per 178 milions d'euros. Dos d'aquests parcs s'ubiquen a Tarragona, Les Forques i Montargull, que tenen una capacitat de 30 MW i 44 MW, respectivament. Els altres tres es localitzen a la província de Lugo: Farrapa, Peña Revolta i Pousadoiro.Després d'aquesta operació, el tancament de la qual està previst per a la primera meitat del 2018, la capacitat de producció d'energia renovable d'Endesa assolirà els 1.806 MW a Espanya, dels quals 1.749 MW té origen eòlic.Per al conseller delegat d'Endesa, José Bogas, la compra «consolida l'aposta de l'elèctrica per les energies renovables a Espanya» i que els «nous actius suposen un impacte positiu i significatiu en l'ebitda» (benefici brut d'explotació) de la companyia perquè són «d'alta qualitat» i ja estan operatius.