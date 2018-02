Els Agents Rurals rescaten un aligot, un astor i un mussol banyut al Tarragonès

Els ocells, que han pogut ser recollits gràcies als avisos ciutadans, s'han traslladat a centres de fauna

Els Agents Rurals han recollit a la comarca del Tarragonès tres ocells ferits. Es tracta d'un aligot, un astor i un mussol banyut. Tots tres han pogut ser recollits pels agents gràcies a la col·laboració ciutadana, ja que han estat diversos particulars qui han alertat de la presència d'aquestes aus ferides.Tant l'aligot com l'astor i el mussol banyut han estat traslladats pels Agents Rurals als centres de fauna, on es podran recuperar per poder tornar a estar sans i volar lliurement.