«Ara si follarem» el lema del Carnaval de Valls

La imatge es va donar a conèixer ahir amb la tradicional penjada de cartells

Actualitzada 02/02/2018 a les 19:33

Ahir dijous es va fer la popular penjada de cartells del Carnaval de Valls, on es dóna a conèixer la imatge del carnestoltes de la ciutat. La festivitat, com cada any, s'organitza de forma anònima. El nou cartell ha apel·lat al sexe amb el lema ««Ara si follarem».Esta previst que el dia 8 de febrer, a la plaça del Pati, arribi el Rei Carnestoltes a la capital de l'Alt Camp i que després faci el pregó a la plaça de l'Oli, a les 20 hores. El dissabte, a les 18.45 hores, hi haurà la concentració a la plaça del Blat des d'on sortirà la rua. Aquesta acabarà a la plaça del Pati i la festa de Carnaval es traslladarà a la Sala RedStar.Des del compte de Facebook del Carnestoltes de Valls han emès un video on segueixen apel·lant a la temàtica sexual al igual que el cartell.