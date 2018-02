Uns individus assalten amb armes un habitatge del Catllar

Durant la mateixa nit es van produir dos robatoris més al mateix indret, però els Mossos no han pogut provar que hi tinguin relació

Dos robatoris més a la urbanització durant la mateixa nit

Diverses persones armades van assaltar, la nit d’ahir dimecres 31 de gener, un habitatge de la urbanització Pins Masnous del Catllar. Els propietaris del domicili afectat es trobaven a casa seva quan uns individus van entrar al domicili i els van intimidar amb armes. Fonts de la investigació indiquen que el robatori amb violència hauria estat perpetrat per almenys dues persones, però no es té constància del nombre concret. També apunten que els lladres portaven armes de foc, encara que es desconeix si eren reals o simulades.En tenir coneixença d’aquests fets, els Mossos d’Esquadra van desplegar un ampli dispositiu policial amb nombroses patrulles per donar captura als delinqüents. La policia autonòmica va tancar tots els accessos del municipi sense èxit, ja que finalment no es va poder enxampar als autors dels fets. L’Àrea d’Investigació Criminal s’ha fet càrrec del cas i ha obert una investigació per tal de determinar el nombre de persones implicades, localitzar-les i detenir-les.A banda de l’assalt amb armes, durant la mateixa nit es van produir dos robatoris més en aquesta urbanització del Catllar. Tal com han confirmat fonts policials al Diari Més, un dels robatoris també hauria estat amb violència, tot i que se’n desconeixen els detalls, mentre que el darrer va ser un robatori amb força. Els Mossos d’Esquadra no han pogut provar que hi hagi relació entre aquests dos robatoris i l’assalt d’uns individus armats en un habitatge, ja que no s’han trobat indicis suficients per vincular-los.