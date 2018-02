La Fundació Privada Onada desbrossarà les zones verdes de Torredembarra

L'Ajuntament ha adjudicat dit servei a aquest centre especial de treball per un valor de 173.844 euros

La Fundació Privada Onada serà l’encarregada del desbrossament de les zones verdes de Torredembarra. La Junta de Govern Local de Torredebarra va aprovar adjudicar el contracte de servei a aquesta fundació, el passat 17 de gener, per un valor de 173.844 euros (IVA exclòs). Aquest és el primer cop que el consistori torrenc adjudica un contracte reservat a centres especials de treball. En el procediment per obtenir l’adjudicació s’hi van presentar quatre empreses.Els treballs contemplats en el contracte amb la Fundació Onada tenen com a objectiu garantir el bon estat de les zones verdes. Això comportarà l’actuació sobre un total de 179.287 mque actualment corresponen a 51 espais. De totes maneres, la relació de les zones no és una llista tancada i pot ser modificada per ampliació, reducció o incorporació de noves zones, entre d’altres. La durada del contracte és de quatre anys amb la possibilitat d’una pròrroga d’un any.