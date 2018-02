Front comú de Salou, Cambrils, Mont-roig i Vandellòs per exigir el desmantellament de la via del tren

Els alcaldes demanen a Foment que es desmunti la infraestructura un cop es posi en marxa el Corredor del Mediterrani

Actualitzada 01/02/2018 a les 17:06

El futur de l’actual traçat

La unió fa la força. Sota aquesta premissa, els alcaldes de Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant han escenificat aquest dijous un front comú per exigir al Ministeri de Foment que desmantelli la via del tren que creua els municipis. En concret, volen que es faci de forma «immediata» un cop entri en funcionament la variant del Corredor del Mediterrani, tal com preveu el projecte. Els batlles no volen dilacions i temen que, si no alcen la veu, la retirada de la infraestructura ferroviària s’eternitzi i es mantingui com una «barrera» urbana. Malgrat que la posada en marxa del nou corredor està prevista per aquest any, asseguren que no han vist cap projecte de desmantellament. Per aquest motiu, esperen que el Ministeri els doni «dia i hora» per reunir-se amb ells i els posi damunt la taula un calendari definit de l’actuació. D’altra banda, els alcaldes han afirmat que no rebutgen la implantació d’un tren-tramvia, però han fet notar que, davant la manca de projecte i de terminis, ara la prioritat és el desmantellament.Els batlles han expressat la seva inquietud i preocupació pel desconeixement dels terminis del desmantellament de la via entre Vandellòs i PortAventura. «Tenim clar que no volem que hi continuïn passant els trens i volem una resposta per part de Foment per saber quan començaran a desmantellar-la», ha exposat l’alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, que ha exercit d’amfitrió d’aquesta primera trobada, que tindrà continuïtat. Segons l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, aquesta unitat és la que pot aportar «millors resultats» als quatre municipis.Els consistoris no volen que es repeteixi el que ha passat en d’altres indrets, on les línies de ferrocarril en desús han quedat abandonades. Entre l’Hospitalet i Salou, la via transcorre més o menys en paral·lel a la costa i creua zones amb un «fort potencial turístic», segons ha destacat l’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Alfons Garcia. El batlle ha constatat que les obres del Corredor «avancen a bon ritme» i que s’espera que entri en funcionament després de l’estiu. Per aquest motiu, ha defensat que si no s’actua ara no s’arribarà a temps perquè es liciti i s’adjudiqui el projecte. «Correm el risc que s’eternitzi», ha advertit.L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha insistit en la necessitat d’acabar amb una «reivindicació històrica» i ha alertat que, en cas de no desmantellar-se, les vies quedarien com «un cau de porqueria». «Qui ho mantindrà?», s’ha preguntat Granados, alhora que s’ha mostrat «molt preocupat» pel fet que els trens comencin a circular per la variant ferroviària i la via actual continuï intacta.Els batlles han recordat que fa temps que van demanar una reunió amb els responsables del Ministeri de Foment per abordar la qüestió. Segons ha explicat Granados, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, s’ha compromès a canalitzar aquesta trobada, en la qual exigiran «un calendari concret» per al desmantellament.Segons han assegurat, els alcaldes no han abordat durant la reunió els plans de futur que tenen sobre l’actual traçat ferroviari. Tot i això, han coincidit que seria desitjable la implantació d’algun mitjà de transport públic que els mantingui comunicats, segons ha dit Camí Mendoza. Els alcaldes també han compartit que el projecte d’implantació d’un tren-tramvia -antigament conegut com el TramCamp- seria una bona opció, però han subratllat que, a hores d’ara, no disposa de projecte ni del finançament necessari. «Avui per avui no és realitzable aquesta transformació i per això demanem el desmantellament», ha defensat l’alcaldessa de Cambrils.Pere Granados ha anat més enllà i s’ha escudat en el fet que el desmantellament de les vies respon a una qüestió de legalitat, atès que és una actuació inclosa en l’informe d’impacte ambiental del Corredor del Mediterrani. «Quants anys trigarem en tenir un tren-tram?», ha exposat Granados per justificar la demanda del desmantellament.El batlle de Salou ha demanat «més rigor» a la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat (pdf.camp) i a l'associació per la Promoció del Transport Públic (PTP), que han alertat recentment dels inconvenients que tindria per a la mobilitat el desmantellament de la línia entre PortAventura, Salou i Cambrils, i que insisteixen en mantenir la via per possibilitar-hi el pas de trens lleugers.Granados ha recordat que l’Eix Cívic -el bulevard que Salou preveu urbanitzar sobre l’actual via ferroviària- reservarà espai per a un futur tren-tramvia. En aquest sentit, ha admès que aquest mitjà seria «l’única solució que tindrà el Camp de Tarragona per resoldre el nyap ferroviari» actual, però ha obert la porta a que tingui un traçat diferent al plantejat.En tot cas, ha dit, Salou no vol catenàries i aposta per un tramvia «integrat al circuit urbà» i que circuli amb bateries per l’interior de les ciutats, seguint el model del Camp de Gibraltar. A més, ha defensat que la retirada de l’actual infraestructura «no és un caprici dels alcaldes, sinó que la llei diu que s’han de treure», en clara al·lusió a les crítiques de les plataformes. Granados també ha constatat que la Generalitat «no ha fet la feina» sobre aquesta qüestió.Al seu torn, a Mont-roig del Camp i a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant aposten per convertir el traçat actual en una via verda.