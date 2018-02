Foment ratifica que no hi ha cap avenç en l'Estació intermodal

Així respon el Govern a una pregunta del diputat Joan Ruiz del PSC sobre un equipament que la PTP titlla de ‘ciència ficció’

Actualitzada 31/01/2018 a les 20:22

El ministeri de Foment ha ratificat que no s’ha dut a terme cap avenç en la coneguda com a «Estació intermodal», un equipament llargament reivindicat pel territori que, de fet, ni s’està construint ni està en tràmit aquest any, quan el Corredor Mediterrani ha d’entrar en fase de proves. L’any 2016, l’aleshores secretari d’Estat d’Infraestructures ja supeditava la seva execució a garantir la seva sostenibilitat econòmica. Setanta-cinc municipis van signar fa dos anys un manifest reclamant la reactivació d’un projecte que, a hores d’ara, ni està ni s’espera. Tot i això, l’esmentada estació –que l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) considera ciència ficció– sembla continuar en l’agenda d’alguns partits, el que evidencia el desconcert o desconeixement sobre els plans ferroviaris de Foment al territori.El diputat per Tarragona del PSC al Congrés, Joan Ruiz, ha obtingut resposta a la pregunta formulada, a l’agost del passat any, al Govern central sobre aquesta estació. Ruiz va preguntar sobre les gestions que havia realitzat l’Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya davant del Ministeri de Foment per a construir l’Estació Intermodal d’Alta Velocitat al sud de l’aeroport de Reus. Preguntava també si existia el compromís per part de Foment davant aquestes administracions per executar-la.La resposta de l’executiu de Mariano Rajoy ha estat clara: «L’Ajuntament de Reus va sol·licitar una reunió amb el secretari general d’Infraestructures del Ministeri de Foment, reunió que va celebrar-se l’any 2015. Des d’aleshores, no hi ha hagut cap avenç».Aquesta resposta ha provocat la indignació del PSC que ha descarregat les crítiques sobre l’Ajuntament de Reus. «És absolutament inversemblant que portem més de dos anys als llimbs, sense avançar en res, davant la incompetència de tots els agents polítics implicats en la construcció de la nova estació. Sembla increïble», manifesta el diputat Joan Ruiz. Els socialistes recorden que el secretari d’Estat va dir que les obres de construcció de l’estació no s’havien desprogramat sinó que s’havien mantingut en la planificació del Departament i, per tant, «la seva execució es durà a terme tan aviat com la sostenibilitat econòmica i la demanada estiguin plenament garantides». «En què quedem? No es desprograma però no s’executa mai? I l’alcalde, en què està pensant? Fa més de dos anys que es va reunir amb el secretari general d’infraestructures i no fa res més?», diu, per altra banda el portaveu socialista a l’Ajuntament de Reus, Andreu Martin.La PTP sosté que la «mal anomenada estació intermodal» –perquè els terrenys on s’hauria de construir no estan connectats ni amb l’aeroport, ni amb la T-11, ni amb la línia de rodalies– és pura ciència ficció i que l’aposta real del Ministeri de Foment a la demarcació de Tarragona també pel nou Corredor Mediterrani està a l’Estació AVE Camp de Tarragona de Perafort i la Secuita.Des de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) sostenen que els ajuntaments del territori han estat dibuixant estacions a les portes de casa seva sense entendre la dinàmica ferroviària. «Amb sort els trens de velocitat alta, s’aturaran a l’estació de Cambrils, però és possible que ni tan sols això. Més que demanar estacions o línies, a aquestes altures el que s’ha de demanar és que no es treguin serveis», afirmen en clara referència al desmantellament de la via entre Cambrils i Salou sense una planificació simultània del tramvia lleuger.Recorden, d’altra banda, que els ciutadans demanden poder «anar a peu» a les estacions de Rodalies quelcom que, segons la PTP, sembla que els ajuntaments del territori «no han acabat d’entendre».