El passeig marítim de Cambrils es modernitzarà amb una inversió de 451.000 euros

Actualitzada 01/02/2018 a les 12:44

Cambrils modernitzarà el seu passeig marítim amb una inversió de 451.000 euros per potenciar l'ús ciutadà, segons informa Ports de la Generalitat, organisme que finança el projecte.Els treballs preveuen la millora de tots els paviments, el mobiliari urbà i l'accessibilitat del passeig; una zona d'espera per als clients dels vaixells turístics i un pas de vianants intel·ligent davant les escales Reials.Les actuacions comprenen el passeig marítim, la zona nàutica de ribera i els accessos a la zona de pesca i el termini d'execució és de quatre mesos.L'objectiu és modernitzar el passeig, dotar-lo de nous serveis i donar continuïtat a la façana marítima des de l'entrada del Club Nàutic fins a la dàrsena pesquera.El gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes, assegura que aquest passeig marítim «és un dels referents en matèria d'integració port-ciutat del nostre país».L'actuació transformarà l'espai urbanitzat amb una nova balconada al port; es mantenen els característics pins de la zona, es reforça l'ús ciutadà i l'espai s'adapta a persones amb mobilitat reduïda.Al passeig marítim, es col·locarà un panell digital informatiu i, davant de les escales Reials, s'instal·larà un pas de vianants intel·ligent, que s'il·luminarà quan detecti a un vianant, a l'hora que activarà un senyal d'avís vertical juntament a la vorera.El carril bici es dotarà d'un sensor d'infrarojos per evitar que s'activi el pas de vianants quan passi una bicicleta.Entre les millores, destaquen les noves portes automatitzades a l'entrada de la dàrsena pesquera, que poden activar-se amb telefonia intel·ligent.