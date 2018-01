Buhos, VadeBo i Sense Sal, primeres confirmacions de l'Acampada Jove 2018

Les entrades ja s'han posat a la venda a un preu de 35 euros els tres dies

Actualitzada 31/01/2018 a les 19:45

El festival l'Acampada Jove ha anunciat aquest dimecres els primers tres grups que formaran part del cartell de l'edició d'aquest 2018. Per quart any consecutiu Buhos tornarà al certamen amb el seu toc de rock per presentar el seu últim àlbum 'La Gran Vida'. Els valencians VaDeBo portaran les seves lletres carregades de «lluita» i «compromís social» i Sense Sal pujaran a l'escenari amb el seu nou treball de pop-folk festiu 'Només tenim la veu'. L'organització ja ha posat a la venda les entrades pel festival a un preu de 35 euros pels tres dies i ha recordat que un any més s'aposta per fer una edició «sense perdre el seu esperit» i apostant per l'oci alternatiu on els joves puguin viure tres dies de «festa», «lluita» i «llibertat». L'Acampada Jove celebrarà la seva desena edició a Montblanc el 19, 20 i 21 de juliol.