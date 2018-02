A presó un veí de Salou per robar amb força a tres habitatges de l'edifici on vivia

Els Mossos van detenir l’home junt a la seva parella, la qual ha quedat en llibertat amb càrrecs

Actualitzada 01/02/2018 a les 11:39

Un jove de 24 anys, nacionalitat espanyola i veí de Salou ha entrat a presó per cometre tres robatoris amb força en un mateix edifici. Els Mossos d’Esquadra van detenir el lladre el passat dimarts junt a la seva parella, una dona de 25 anys i també veïna de Salou, la qual ha quedat en llibertat amb càrrecs. Es dona el cas que els domicilis on robaven eren del mateix bloc de pisos on residia la parella.La investigació va començar arran de la denúncia del propietari d’un apartament situat a l’avinguda Carles Buïgas de Salou, que denunciava que havien entrat a robar a casa seva trencant la porta corredissa del balcó. Els mossos van poder relacionar aquest robatori amb dos més de similars característiques i al mateix edifici. En els tres fets, els autors van accedir pel balcó després de trencar la porta corredissa i, de l’interior, van sostreure televisors de diferents mides.Gràcies a diverses gestions d’investigació, els mossos van poder identificar els presumptes autors. Es tractava d’una parella de veïns del bloc i coneguts de la policia per tenir antecedents per delictes contra el patrimoni.Els detinguts van passar aquest dimecres a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona. L’home va ingressar a presó i la dona va quedar en llibertat amb càrrecs.