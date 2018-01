El vehicle es trobava estacionat al carrer Centcelles quan ha cremat

Un turisme de la marca Mazda s'ha incendiat, la matinada d'aquest dimecres 31 de gener, al municipi de Constantí. El cotxe ha cremat, per causes que es desconeixen, a dos quarts d'una de la matinada al carrer Centcelles de la població, on estava estacionat. El foc no ha causat ferits ni cap més afectació. Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat una dotació de Bombers, que ha treballat en l'extinció de les flames prop d'una hora.