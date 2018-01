Un centenar de cavalleries participaran diumenge als Tres Tombs d'Alcover

L’esdeveniment començarà a les 9 del matí amb la concentració dels participants a l’esplanada de la Fira i l’esmorzar popular

Actualitzada 31/01/2018 a les 13:38

Els Tres Tombs d'Alcover, amb més de 25 anys d'història, se celebraran el proper diumenge 5 de febrer amb la participació d'un centenar de cavalleries, entre cavalls muntats i carruatges. A més de les locals també hi participaran cavalleries provinent de la resta de la Demarcació de Tarragona.La jornada s’iniciarà a les 9h del matí, quan els participants es concentraran a l'esplanada de la Fira i gaudiran d'un esmorzar popular. Seguidament, al voltant de les 12h del migdia, es donarà inici als tradicionals Tres Tombs que rodejaran les muralles de la vila acompanyats per la banda La Verònica de Reus. Cap a les 12.45h del migdia es farà la benedicció dels animals i, a continuació, s'acabarà de donar els tradicionals tres tombs pels carrers de la vila. Al transitar pel carrer de les Rodes, la Llar de jubilats obsequiarà als participants amb vi i galetes.Els Tres tombs d'Alcover són organitzats per l'Ajuntament, la Comissió de Sant Antoni i amb la col·laboració de la Cooperativa Agrícola de la vila i la Llar del Jubilat.