Tot a punt per l'arribada del Rei Carnestoltes al Morell

El Carnaval d’enguany, que tindrà lloc del 9 a l’11 de febrer, comptarà amb rues, la revetlla, festes i espectacles infantils

Actualitzada 31/01/2018 a les 13:26

El Morell celebrarà, el cap de setmana del 9 a l'11 de febrer una de les festes més animades i divertides del calendari: el Carnaval. La gran rua de Carnaval es passejarà un any més pels carrers del poble just abans del tradicional sopar i la revetlla de dissabte al Pavelló municipal. El mateix dia el Rei Carnestoltes farà un discurs i s’entregarà el premi a la millor carrossa de la rua. Els interessats en assistir al sopar poden contactar amb el Centre Cultural del Morell en horari d’oficina.El cap de setmana es completarà amb les rues dels centres educatius i l’animació infantil de divendres, on hi haurà un taller de pintacares i l'espectacle De Viatge, de la companyia Alea Teatre. Durant la festa també hi haurà els Cuquiferes. Els actes s’acabaran el diumenge amb la festa del confeti i la crema del Rei Carnestoltes a la Plaça de la Font.Un any més, els encarregats de dissenyar el cartell de Carnaval han estat els alumnes de 4rt d'ESO d’Educació Visual i Plàstica de l'IES El Morell. Podeu trobar la programació́ del Carnaval 2018 al Morell a la pàgina web de l'Ajuntament.