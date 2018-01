Tornen les Jornades de la Galera i la Cuina Marinera de Cambrils

Hi participen 34 restaurants que oferiran menús especials del 2 al 25 de febrer

Actualitzada 31/01/2018 a les 16:48

Altres activitats

Campanya comercial

La 14a edició de les Jornades de la Galera i la Cuina Marinera de Cambrils tornen a la ciutat del 2 al 25 de febrer. Aquestes comptaran amb la participació de 34 restaurants i un programa d’activitats per a tots els públics. La galera serà la protagonista dels menús especials dels restaurants participants, el concurs per a joves cuiners, les degustacions populars, els aparadors dels comerços i les visites a les instal·lacions de la Confraria. Els menús oscil·laran entre els 19 i els 49 euros.També s'ha programat diversos actes gastronòmics com la popular fregida de galeres, que se celebrarà el proper diumenge 4 de febrer a partir de les 9:30 hores a la Cooperativa Agrícola de Cambrils. Una altra activitat serà la galerada popular que es farà el diumenge 18 de febrer de les 11 a les 14 hores al Mollet del Rec del Port de Cambrils. Els assistents podran gaudir d’una degustació de fideus amb galeres segons la recepta tradicional de la Confraria de Pescadors per 4 euros.També hi haurà demostracions de vela llatina, tastos d’olis, i visites guiades a les instal·lacions de la Confraria per conèixer l’art de pescar galeres i el recorregut que fan des de les barques fins a la llotja. Enguany s’ofereixen dos tallers familiars a la Torre del Port el 17 i 18 de febrer amb la col·laboració del Museu d’Història, l’Arjau Vela Llatina, el Campus Extens de la URV a Cambrils i l’IPHES.Com a novetat d’enguany, les jornades de la galera aniran acompanyades d’una campanya comercial per promocionar la gastronomia i el seu impacte en el comerç. Es farà un sorteig de vals per valor de 660 euros entre totes les persones que trobin una galera en alguns dels aparadors dels establiments participants en la ruta “Pesca la galera”, s’hi facin una foto i la pengin amb el hastag #jornadesgalera2018.Alguns establiments del port adaptaran el seu horari comercial a les jornades i no tancaran al migdia els caps de setmana del 17 i del 24 de febrer.