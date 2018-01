Tarracvs dóna els premis de la campanya “De l'escola als aparadors” als alumnes de la Portalada

Els més petits d’Altafulla han rebut amb molta expectació la mascota dels Jocs Mediterranis

Tarracvs, la mascota dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018, va visitar ahir dimarts l’escola La Portalada d’Altafulla. Ho va fer en el marc de l’entrega de premis de l’acció de dinamització dels JJMM a Altafulla De l’escola als aparadors, que va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Altafulla i l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla.Un centenar d’alumnes de 3r i 4t de Primària de la Portalada, com a escola promotora de Tarragona 2018, han participat en la iniciativa. Els escolars van elaborar diferents manualitats on la temàtica principal era la pràctica de l’esport i, més concretament, la celebració dels Jocs Mediterranis que es celebren el proper estiu, en què Altafulla en serà la seu de la prova de triatló.El primer premi va ser per Jan Montaner, Pepe de Peñaranda, Pau Belmonte i Eric López; el segon, per Ariadne Martínez; i el tercer premi, per Clàudia Sagristà. El lliurament va anar a càrrec de la mascota Tarracvs; el regidor d’Esport i Educació, Jaume Sànchez; l’agent dinamitzadora dels JJMM a Altafulla, Maria Jesús Ortega, i la directora del centre de la Portalada, Cristina González.Els treballs van estar exposats en disset establiments del municipi del 8 de gener fins el 21 d’aquest mateix mes, i ara es poden visitar al vestíbul de l’Ajuntament d’Altafulla.Tarracvs va ser el convidat d’honor per donar el tret de sortida a la cursa solidària Correm junts per la Pau, que commemorava així el Dia Escolar de la No violència i la Pau (DENIP). En acabar, tot l’alumnat es va fotografia al costat de la mascota dels Jocs.