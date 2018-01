Oberta la preinscripció dels paradistes al 4t Pleamar Vintage Market d'Altafulla

El mercat vintage se celebrarà el 31 de març i l’1 d’abril al Parc Voramar

Actualitzada 31/01/2018 a les 14:05

El Pleamar Vintage Market d’Altafulla ha obert el període de preinscripció per participar com a paradista en la seva quarta edició, que se celebrarà el 31 de març i l’1 d’abril al Parc Voramar. D’aquesta manera, en la seva 4a edició, es consolida com el primer mercat de referència en aquest àmbit de la Costada Daurada.Els paradistes interessats en participar-hial perfil de Facebook de Pleamar Vintage Market. També poden sol·licitar més informació al correu electrònic. La convocatòria s’obre a parades d’articles de segona mà i vintage, antiguitats, roba de segona mà, articles d’upcycling, artesania, vinils, llibres, bicicletes, i mobles.L’organització ampliarà enguany els horaris arran de la demanda del públic que va superar les 12.000 persones el darrer any. D’aquesta manera, la trobada s’allargarà més enllà de les 21h de la nit el dissabte; i fins les 20h del vespre el diumenge.Els visitants podran gaudir de música en directe, parades d’alimentació eat street, zona de discos vinil vinil corner, i la zona infantil kids zone, a més d’una setantena de parades de diferents articles. L’organització ha avançat també que inclourà una segona actuació musical el diumenge, i la possibilitat d’una nova activitat programada.El Pleamar Vintage Market està organitzada per l’Associació Pleamar i la regidoria de Comerç de l’Ajuntament d’Altafulla.