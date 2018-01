La xerrada de Societat Civil Catalana a Cambrils finalitza sense incidents, però protegida pels Mossos

Els manifestants convocats per Arran i CDR Cambrils van marxar abans de finalitzar l'acte

Actualitzada 31/01/2018 a les 21:13

La xerrada sobre 'Educació i adoctrinament a Catalunya' que aquest dimecres a la tarda es va fer al Centre Cultural de Cambrils, organitzada per Societat Civil Catalana (SCC), va poder finalitzar-se sense que es registrés cap incident.L'acte va provocar una mobilització antifeixista convocada per Arran Baix Camp i el CDR Cambrils que va reunir una cinquantena de persones a les portes de l'edifici on se celebrava l'acte.Diversos agents dels Mossos d'Esquadra es van mantenir apostats a les portes del centre durant tota la celebració de la xerrada, que va omplir completament la sala del centre cultural per escoltar a Pedro Antonio Heras Caballero, Doctor en Història Contemporània i Professor Emèrit de la URV i participar en el posterior debat.Arran Baix Camp havia convocat la protesta en considerar «intolerable» que es realitzin «aquests tipus d'actes en els espais públics del municipi».Arran considera que Societat Civil Catalana (SCC) «recull el suport de les diferents organitzacions feixistes d'arreu de l'Estat i el seu discurs consisteix en el foment de l'odi».En un comunicat, Arran critica el posicionament de l'equip de govern municipal, integrat per ERC, el PDeCAT i el PSC, per permetre la realització de l'acte «en espais públics com el Centre Cultural». El col·lectiu reclama «el trencament del pacte amb un partit que dóna suport a iniciatives d'organitzacions feixistes, com és el PSC».