El ministre de la Serna diu que enguany entra en servei la línia Vandellòs-Tarragona

La PTP Associació per a la Promoció del Transport Públic l’acusa de tancar una de les estacions més importants: la de Salou

Actualitzada 30/01/2018 a les 20:08

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, anunciava ahir que, a l’obertura del segment del Corredor Mediterrani d’alta velocitat entre València i Castelló, es preveu l’entrada en servei de quatre trams més, entre aquests el de Vandellòs-Tarragona. De la Serna confirmava ahir la posada en marxa d’aquest tram durant la seva intervenció del Foro Líderes d’EFE.El ministre de Foment apuntava així a l’entrada en funcionament del segment tarragoní, tot i que, l’any passat, es va anunciar que només es posaria en fase de proves. Després de la seva intervenció al Foro Líderes, el ministre es mostrava molt més ambigu a les xarxes socials on, després de destacar que aquest any «serà important en alta velocitat», afirmava que «acabarem o posarem en servei Tarragona-Vandellòs, accés a Múrcia, Antequera-Granada, Venta de Baños-Burgos, Zamora-Pedralba i Connexió Chamartín-Atocha».L’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) sortia al pas immediatament a l’anunci de De la Serna. La PTP responia al ministre tot puntualitzant: «I tancareu una de les estacions regionals més importants d’Espanya, Salou, perquè només penseu en alta velocitat, i això que estava planificat tramviaritzar. Primer tancament d’un Rodalies en Catalunya. Lamentable». La PTP adjuntava la seva resposta al ministre amb un plànol de com quedaran les línies.La PTP, defensa la utilització de les actuals vies de trens –que deixaran de prestar servei entre Salou i Cambrils amb l’entrada en servei del nou Corredor Mediterrani– per posar en marxa un tramvia lleuger que uneixi les principals poblacions de la Costa Daurada. Aquest projecte s’hauria de desenvolupar en paral·lel al Corredor Mediterrani, abans que l’actual línia ferroviària sigui completament desmantellada, tal com té previst Foment.La connexió Vandellòs-Vila-seca-Estació del Camp de Tarragona suposarà una pèrdua de serveis entre la ciutat de Tarragona i Barcelona, ja que els trens que connecten Barcelona amb el sud del país i amb el País Valencià, deixaran de passar per la xarxa d’ample ibèric com fins ara i seran desviats per la xarxa d’ample internacional, de Barcelona fins al Camp de Tarragona i, d’aquí cap a Cambrils, per la nova connexió Vandellòs-Vila-seca-Estació Camp de Tarragona.El desmantellament de l’actual línia suposarà el tancament de l’actual estació de trens de Salou. Quedarà en actiu el baixador de PortAventura que, a hores d’ara, no està connectat amb la xarxa d’ample europeu, fet que provocarà –amb tota probabilitat– que els viatgers hagin d’agafar el tren a les estacions més pròximes al municipi.