100.000 turistes visiten el monestir de Poblet

Tot i que ha perdut més de 5.000 visitants respecte al 2016

Actualitzada 31/01/2018 a les 15:28

El monestir de Poblet ha perdut més de 5.000 visitants durant el 2017, en comparació al 2016. Així es desprèn del balanç turístic anual facilitat per l'àrea de turisme del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, sobre les dades recollides de les oficines de turisme, museus i monuments la comarca. El monestir cistercenc va rebre 100.800 turistes -mentre l'any anterior van ser unes 106.100. És el registre més baix dels últims deu anys, a excepció del 2011, any en què la xifra va quedar per sota dels 100.000. D'altra banda, però, l'oficina comarcal de turisme, situada dins la recepció del visitant del monestir de Poblet, ha registrat les millors dades des del 2010. Les consultes s'han mantingut -un increment del 0,32%, amb un total de 22.645 consultes-, mentre que el nombre de visitants ha augmentat en un 5,75% -un global de 77.908 persones. Els catalans i els europeus són els que més visiten la Conca de Barberà.