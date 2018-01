Set agents cíviques fan tasques de sensibilització ambiental al barri la Florida de Miami Platja

Aquesta iniciativa, pionera al barri, pretén millorar la convivència i inculcar al veïnat hàbits més sostenibles

Reducció de l’atur femení

Un total de set agents cíviques contractades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp han iniciat aquest dilluns les tasques de sensibilització ambiental al barri La Florida de Miami Platja. La iniciativa forma part de l’actuació “Campanyes de sensibilització ambiental” del projecte del Pla de Barris. L’objectiu és millorar la convivència al barri, aconseguir inculcar hàbits més sostenibles i reduir el nivell d’atur de les dones del barri, facilitant també la reinserció al món laboral de persones aturades de llarga durada.L’agent cívica és una nova figura al barri. Després de rebre un període de formació sobre aspectes com el medi ambient, la comunicació o les ordenances municipals, aquesta setmana les persones que realitzen aquesta tasca han començat a sortir al carrer per estar en contacte directe amb la ciutadania.Les seves funcions estan distribuïdes en 4 grans blocs: residus domèstics i comercials, mobilitat, espais públics i medi ambient. Per exemple, una de les accions que realitzaran les agents és la de sensibilitzar a la població de realitzar una recollida selectiva i separar residus. Ajudaran a les persones grans i amb mobilitat reduïda a transitar amb seguretat i conscienciaran als conductors i infants de la necessitat d’extremar les mesures de precaució a les entrades i sortides de les escoles. També incidiran en mantenir en bon estat el mobiliari urbà o informaran sobre les ordenances públiques. A més, atendran els dubtes, queixes i suggeriments dels ciutadans i participaran en l'organització de les campanyes de civisme. Al mateix temps, notificaran i descriuran les accions poc respectuoses detectades, sense tenir però capacitat sancionadora.Per a la contractació de les persones que han de desenvolupar el programa, s'ha pensat prioritàriament en les dones, el col·lectiu que pateix un percentatge d'atur i risc d'exclusió social més alt. D'aquesta manera, a més de fomentar la reincorporació de persones en situació d'atur de llarga durada del barri, s'aconsegueix reduir el desequilibri que existeix entre la taxa d'atur masculina i femenina, en aquest cas, un 27% superior al municipi de Mont-roig del Camp. Les incorporacions també fomenten els objectius recollits al programa 'Dones i Cooperativisme' que tracta d'informar, sensibilitzar i animar al col·lectiu de dones de l'àmbit del barri de la Florida de Miami Platja, ja sigui com a emprenedores o bé com a treballadores.El contracte és de 6 mesos a mitja jornada, 3 d’elles desenvoluparan les seves tasques al matí, 3 a la tarda i la coordinadora realitza jornada completa. La contractació de les agents s’ha dut a terme a través d’una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya. La campanya de sensibilització s’allargarà fins al 28 de juny.