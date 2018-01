S'enfronta a 4 anys de presó per intentar introduir una menor dins un maleter a Cambrils

La víctima, de 17 anys, es va poder desfer de l’home després de forcejar amb ell al mig del carrer

La fiscalia sol·licita 3 anys i 11 mesos de presó per un home que està acusat d’intentar introduir una noia de 17 anys dins el maleter del seu vehicle a Cambrils. Els fets es remunten a la tarda del 26 de juny del 2015 quan l’acusat va anar seguint la noia amb el seu vehicle pel carrer Hospital de la localitat, segons el ministeri públic. Quan ella es va adonar del seguiment i de l’actitud sospitosa de l’home, es va dirigir «espantada» cap a una zona de vianants. Poc després, va tornar a sortir, camí de casa, a l’avinguda del Nou Cambrils. El processat, però, l’estava esperant en aquest lloc amb el maleter del vehicle obert. L’home va sortir del vehicle i va agafar la noia del braç amb força mentre li deia «vine» i intentava introduir-la dins el maleter contra la seva voluntat.Segons la fiscalia, l’individu no va aconseguir el seu propòsit de privar-la de llibertat, atès que la menor va oferir resistència i se’n va poder desfer després de forcejar amb ell.Per aquest motiu, el ministeri fiscal sol·licita 3 anys i 11 mesos de presó per un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa.A més, també demana que el processat no es pugui apropar a la víctima a menys de 500 metres, ni comunicar-se amb ella, durant un període de cinc anys.L’home, que actualment té 50 anys, s’asseurà a la banqueta dels acusats de l’Audiència de Tarragona el 12 de febrer.