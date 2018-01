Més d'una vintena de motos en la 15a Trobada de Motos Veteranes de Muntanya de l'Aleixar

La major part de les motos participants en l’acte, celebrat el passat diumenge, van ser models dels anys 70 i 80

L’Aleixar va acollir, el passat diumenge 28 de gener, la quinzena edició de la Trobada de Motos Veteranes de Muntanya. En aquest acte hi van participar un total de 24 motos de marques com Bultaco, Montesa, Honda o KTM. Els motoristes van sortir a les 9 del matí de l’Aleixar i la trobada va tenir lloc entorn a aquest municipi.La major part de les motos participants van ser models dels anys 70 i 80 del segle passat, dissenyades per a circular per muntanya, però sense la tecnologia ni els detalls de les motos més modernes.La Trobada de Motos Veteranes de l’Aleixar està organitzada per l’Associació de Motos Antigues de l’Aleixar en col·laboració de l’Ajuntament de la població.