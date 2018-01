El retorn del PDeCAT permet a Altafulla aprovar els pressupostos

Els comptes es consoliden amb una xifra de 7,9 MEUR i 293.235 es destinaran a inversions

Actualitzada 29/01/2018 a les 20:47

Alternativa Altafulla–Entesa ha pogut tirar endavant, finalment, els pressupostos per aquest 2018, que es consoliden amb una xifra de 7.994.820,39 euros. Els comptes estaven a la corda fluixa per la marxa del PDeCAT de l’equip de govern el passat mes d’octubre. El Partit Demòcrata, però, va fer marxa enrere just la setmana passada i, ahir al vespre, els pressupostos van ser aprovats en el ple de l’Ajuntament d’Altafulla, amb els vots a favor dels dos grups que conformen, de nou, l’equip de govern, AA-E i el PDeCAT, mentre que hi van votar en contra els tres regidors d’Esquerra Independentista d’Altafulla (EINA) i el regidor no adscrit Alberto Moreno. D’aquesta manera, l’alcalde, Fèlix Alonso, ha pogut esquivar una moció de confiança. I és que aquesta és la mesura que el batlle preveia davant la impossibilitat, fins fa pocs dies, d’aprovar els comptes amb els vots en solitari d’Alternativa Altafulla.El capítol més destacat és el d’inversions, que se situa amb una xifra total de 293.235,48 euros. La quantitat es destinarà, principalment, a la millora de la via pública, arranjament de voreres i asfaltat de carrers, uns treballs que ascendeixen a 50.868,02 euros. Així mateix, 72.409,46 euros seran pels darrers treballs de millora a la Via Augusta, mentre que a la renovació de l’enllumenat públic de la Ronda d’Altafulla s’hi destinaran 28.000 euros.Les dues grans inversions, però, que es desenvoluparan en aquest exercici 2018 són la reforma del Casal La Violeta, i la construcció del gimnàs de l’escola la Portalada. Aquests es podrien finançar, en part, gràcies a la liquidació del Pressupost del 2017, que permetria una xifra suficientment folgada per afrontar una part important de la inversió.Les principals variacions respecte el pressupost del 2017 s’estableixen en el capítol 1 de despeses de personal (3.753.617,03 euros), que s’incrementa en 141.204,35. Aquest augment respon a la voluntat del consistori per incorporar i ocupar les quatre places de tresorer, enginyer i arquitecte municipals, i un nou agent per a la Policia Local.Quant al pressupost d’ingressos, els impostos directes com l’IBI segueixen tenint un pes important, assolint la xifra de 4.733.000 euros, i on s’experimenta un increment de 71.680 euros, el que significa un 1,51 %