El Carnaval del Vendrell canvia el seu recorregut

A la rua hi participaran 40 carrosses, 7 comparses i uns 4.900 persones

Actualitzada 30/01/2018 a les 15:23

Aquest any, la rua del Carnaval de Vendrell canviarà de recorregut i passarà per carrers més amples per millorar la seguretat i per que les carrosses es puguin lluir més. La rua es concentrarà al carrer de les Flors i seguirà per l'avinguda del Camp d’Esports, per l'avinguda Baix Penedès, per la carretera Sant Vicenç, per l'avinguda Sant Vicenç, per l'avinguda Jaume Carner, pel carrer Cerdanya, per la plaça del Mercat, pel carrer Prat de la Riba i acabarà a la Rambla.La rua del Carnaval del Vendrell es farà el divendres i començarà després del discurs del Carnestoltes a les 19.15 hores. La desfilada comptarà amb 40 carrosses, 7 comparses i uns 4.900 participants, la majoria del Baix Penedès.Un cop engegada la Rua, el Rei Carnestoltes i personatges del Grup de Teatre Inestable del Vendrell faran gaudir el públic d’un divertit espectacle. Aquest es farà a la carretera de Sant Vicenç, lloc on hi haurà el jurat, que està format per persones qualificades ens els diferents aspectes que es valoren: Míriam Buitrago i Rebeca Jala, professionals del món de la dansa; Sergi González i Pep Costa, carrossaires; Carme Gené i Manoli Carvajal, modistes, i Eva M. Serramià, regidora de Cultura i Festes.