A Poblet només li queda un poble per visitar

El president de la Diputació ha fet 600.000 quilòmetres per les comarques de Tarragona en 10 anys de mandat

Actualitzada 29/01/2018 a les 21:25

El president de la Diputació, Josep Poblet, va fer balanç ahir dels 10 anys que ostenta el càrrec al capdavant d’aquest ens supracomarcal. Poblet va explicar quina ha estat la feina duta a terme durant aquesta darrera dècada i va sorprendre els periodistes assistents quan va afirmar que havia visitat tots i cadascun dels municipis de la demarcació de Tarragona: «Tots, tret d’un», va puntualitzar. «Només em queda un poble per visitar», va dir, i un tècnic de la Diputació de Tarragona present a l’acte li va confirmar. No va concretar quin és aquest municipi, però va assegurar que alguns els havia visitat «més d’una vegada i de dues». Poblet ha realitzat més de 600.000 quilòmetres al llarg i a l’ample de la província de Tarragona en deu anys en visites institucionals com a president de la Diputació. «Això requereix no tenir peresa ni els diumenges, ni els caps de setmana», va destacar. Bona part de les inauguracions que es realitzen a la majoria dels pobles es duen a terme el cap de setmana.