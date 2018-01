Valls projecta a l'església de Sant Joan l'òrgue sense moble més alt d'Europa

Una comissió ciutadana impulsa el projecte, que té un cost de 600.000 euros i que hauria d'estar enllestit per les pròximes Decennals

Valls projecta l'òrgue sense moble més alt d'Europa, amb 14,7 metres i elements singulars com la disposició dels seus 1.300 tubs, que evocaran el campanar local -el més alt de Catalunya- i els castells.L'òrgue de Valls a l'església de Sant Joan destacarà per la seva verticalitat, segons informa la comissió ciutadana que impulsa el projecte i busca mecenatges per sufragar el cost, valorat en 600.000 euros.Els 1.300 tubs en disposició vertical simularan tres grans torres: una central i més destacada que evocarà el campanar de l'església de Sant Joan, i dues torres laterals inspirades en les construccions humanes de les dues colles castelleres de Valls.A banda d'aquestes dues torres, tots els tubs de la façana estaran ordenats en corones, en una disposició que simularà la forma d'una pinya castellera, la base sobre la qual s'alcen les construccions humanes.L'òrgue serà també únic en l'aspecte musical, ja que incorpora un registre especial de gralla, l'instrument de vent que guia els castellers.La construcció anirà a càrrec del mestre orguener Gerhard Grenzing, amb taller al Papiol (Baix Llobregat), que és un referent en la creació d'aquests colossals instruments.L'església de Sant Joan comptava amb un òrgue del segle XVI, però es va destruir en la Guerra Civil i l'objectiu de la comissió ciutadana que pretén recuperar-lo és tenir-lo a punt el 2021, per a les festes Decennals que se celebren un cop cada deu anys.