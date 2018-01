D'on surt la llet que bevem cada matí?

La Cúpula Gustum acosta als escolars els aliments produïts al món rural català

Fa un temps que la neurociència apunta que els coneixements que ens arriben a través de les emocions i l’experimentació recalen amb més força en la nostra memòria. D’aquí que vagin sorgint noves generacions d’eines pedagògiques que s’adrecin als escolars seguint aquestes premisses. Un bon exemple és la Cúpula Gustum, una innovadora eina que dóna a conèixer els principals aliments produïts al món rural català, tot posant en valor la producció agroalimentària de proximitat. Alhora, l’experiència permet fer la descoberta de les zones rurals on s’elaboren els principals aliments de la nostra dieta.La Cúpula Gustum és una estructura inflable de 6 x 3,7 metres exteriors, amb una capacitat màxima per acollir en el seu interior a 45 nens i nenes. Disposa de catorze càpsules, d’uns cinc minuts cadascuna, en les quals s’explica com es produeixen diversos aliments de consum diari. Aquest contingut audiovisual es percep en 360 graus de tota l’estructura de la cúpula, la qual cosa permet fer una vertadera immersió sensorial dels escolars per descobrir el primer raig d’oli, l’interior d’un forn de pa o sentir caure la llet acabada de munyir, entre altres. Cada centre pot escollir quatre o cinc càpsules, per tal que la sessió tingui una durada d’uns 45 minuts. Les càpsules disponibles són els productes làctics, la carn, l’arròs, els llegums, l’oli d’oliva, la mel, el vi, la fruita i verdura, els cereals i productes derivats, els bolets i la tòfona, el peix i marisc, els embotits, la cervesa i els fruits secs.La setmana passada van experimentar aquestes vivències un total de tres-cents alumnes dels cicles mitjà i superior de les escoles Cor de Roure de Santa Coloma de Queralt i les Muralles de Montblanc. Després del seu pas per la cúpula, van poder seguir el treball a l’aula gràcies a la guia didàctica que acompanya el projecte. D’aquesta manera, expliquen els seus promotors, Gustum esdevé un projecte integral i immersiu per treballar des de diferents matèries, i suposa una experiència innovadora en l’àmbit educatiu.La Cúpula Gustum és una iniciativa de l’Associació Leader Ponent, finançada per la conselleria d’Agricultura i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Aquests grups treballen a l’àmbit rural amb l’objectiu d’ajudar a generar activitat econòmica al territori. Enguany, la cúpula recorrerà unes quaranta escoles catalanes i el Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp la fa arribar als centres escolars de la Conca de Barberà, el Priorat, l’Alt Camp i el Baix Camp. Els centres que acullin la Cúpula Gustum també disposaran d’un monitor encarregat de dinamitzar i dirigir les sessions amb els alumnes.El projecte de la Cúpula Gustum es va presentar a principis del mes de novembre del 2017, i des de llavors ha estat viatjant per escoles i fires d’arreu de Catalunya. El 2017 va tancar l’any amb un total de 2.840 visitants.