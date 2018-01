Valls aplega fins a 40.000 visitants d'arreu en la Gran Festa de la Calçotada

L'esdeveniment té la ceba dolça com a protagonista i marca l'inici de la temporada de calçotades

Rècord: 5,8 quilos de calçots en 45 minuts

Valls celebra aquest diumenge la Gran Festa de la Calçotada, tret de sortida de la temporada de la calçotada, que s'allarga fins a l'abril. Es calcula que els carrers de la capital de l'Alt Camp s'han omplert amb fins a 40.000 amants de la ceba dolça vinguts d'arreu del país i també de l'estranger en una festa que atreu grups de turistes, majoritàriament japonesos. La programació gira entorn del calçot i als carrers de Valls s'hi pot veure una demostració de coure calçots a la graella, de l'elaboració de la salsa o presenciar un dels esdeveniments que atreu més curiosos, el concurs de menjar calçots. Durant aquest diumenge, a l'Alt Camp es menjaran fins a 300.000 calçots. L'època de calçotades representa la gran temporada turística de la comarca i la segona del Camp de Tarragona.La 37a Gran Festa de la Calçotada inunda els carrers de Valls de turistes, molts vinguts amb agències i guies turístics, a més de mitjans internacionals –enguany russos i alemanys- que es desplacen fins a la població per retratar un esdeveniment que troben curiós. «És un fet que el calçot agrada a la majoria de gent, és una menja informal, d'amics i festiva, i això és la base de l'èxit», ha considerat Castells.Entre les novetats de l'edició d'enguany, hi ha hagut l'opció de comprar un vi produït per la Cooperativa de Valls especialment per a l'ocasió, el '4 Calçots', un vi jove negre que és el primer d'una gamma de tres vins locals que es volen promocionar en una iniciativa on també hi participa l'ajuntament. També com a novetat, hi ha hagut l'opció de menjar calçot líquid dins d'una proveta en un 'showroom' que es va celebrar dissabte.Amb tot, Castells ha recordat que, a banda d'aquesta «cuina del calçot», l'essència de «l'autèntica i típica calçotada de sempre» es basa en «els calçots, la salsa, amb la llesca de pa a sota, el pitet, la llonganissa i el xai a la brasa, i després el cava, que no pot faltar en cap calçotada; la crema catalana, taronja, cafè i els licors típics, com l'anís o el licor de calçot o avellana».El concurs de menjar calçots és un dels actes clàssics de la Gran Festa de la Calçotada i atreu l'atenció de centenars de visitants, que s'apleguen a la plaça del Pati per seguir com una vintena d'aficionats als calçots intenten menjar-ne tants com puguin en tres quarts d'hora. Com ja va sent habitual, el guanyador ha estat el barceloní Adrian Wegrzyn, que no només ha quedat en primera posició sinó que ha assolit el rècord. Ha menjat 5,8 quilos de calçots en 45 minuts, 310 calçots. Així, ha superat el rècord anterior, que ell mateix havia fet el 2014, quan va degustar 3,8 quilos amb 275 calçots. El segon lloc ha estat pel seu pare, Constantino Wegrzyn, que fa 15 anys que participa i que enguany ha menjat 183 calçots, 2,3 quilos. Finalment, Carlos Fontecho, de Rubí, ha endrapat 172 calçots, 2 quilos.Wegrzyn ha explicat que durant la prova s'ha sentit «molt còmode» i que s'ha menjat «sense cap entrebanc cinc o sis teules». Preguntat pel secret per poder menjar tanta quantitat de calçots en només 45 minuts, el guanyador ha afirmat que és una qüestió d'aguantar, tot i que ha admès que quan porta concursant 15 minuts es repensa què fa participant-hi un altre any. «Tampoc sóc, ni de bon tros, el que en menja més de tota la gent que ve a mirar-ne, però sí dels que es presenten», ha dit Wegrzyn, disposat a gaudir d'una rostida amb els seus familiars després del concurs, sense que pensi menjar gaire. «De calçots no en vull saber res en almenys dues setmanes», ha comentat, tot i que ha celebrat que estaven «molt bons i ben cuits».Les bases del concurs van establir fa un temps que el guanyador del concurs no pot presentar-se dos anys consecutius. Així, l'any vinent li tocarà descansar, però no descarta tornar a participar el 2020.Durant el concurs de calçots, s'han aixecat dos pilars castellers en un acte reivindicatiu en què s'ha recordat els presos i s'ha demanat la seva llibertat. Això ha fet que un dels participants hagi abandonat en desacord que aquesta reivindicació es fes mentre concursava.