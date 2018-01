Denuncien la celebració d'una festa 'rave' a Pontils

Les grues han hagut de treure alguns vehicles que han quedat encallats a la zona

Actualitzada 28/01/2018 a les 18:56

L'alcaldessa de Pontils, Sara Janer, ha denunciat la celebració d'una festa rave al seu terme municipal, a dos quilòmetres del poble abandonat de l'Esblada, a una zona de difícil accés. Segons Jordi Pijoan, alcalde de Querol, municipi que es troba a tocar de Pontils, «no ens havíem adonat fins que, aquest migdia, els propietaris dels masos que viuen a la zona han escoltat la música a un volum molt alt i han avisat». Els veïns de Pontils i Querol havien constatat una gran presència de vehicles forans de pas pels municipis. Pijoan creu que la festa devia començar ahir i que podria allargar-se fins demà, ja que encara hi ha trànsit de cotxes que pugen cap a l'indret. Alguns dels assistents han quedat encallats o han patit alguna avaria, ja que, segons l'alcalde de Querol, almenys tres grues han hagut d'anar per assistir-los. Divendres passat va caure una gran nevada a la comarca, «i el terreny es troba completament enfangat», diu Pijoan.L'alcaldessa de Pontils, Sara Janer, ha donat l'avís als Mossos d'Esquadra i una patrulla es troba a la zona tot i que no ha pogut accedir a l'indret on se celebra la rave. D'altra banda, han avisat els propietaris d'una explotació agrícola que es troba a tocar d'on s'està celebrant la festa.Pijoan sospita que les mesures que van haver de prendre al Mas de la Font de Querol, on l'any passat es van celebrar dues festes il·legals, han fet que els organitzadors canviïn d’ubicació.«Vam llaurar el terreny i vam fer rases d'un metre i mig per evitar el pas dels vehicles al Mas de la Font», diu. La direcció general d'Espectacles va imposar sengles multes de 2.000 i 3.000 euros als organitzadors de les dues festes de l'any passat a Querol.