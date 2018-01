Valls es prepara per a la 37a edició de la Festa de la Calçotada

Alguns dels actes de la festa ja es poden viure avui

La Festa de la Calçotada de Valls se celebrarà demà, diumenge 28 de gener, tot i que durant la jornada d’avui els vallencs podran gaudir de jocs i activitats familiars al Pati i també de tapes inspirades en la cuina del calçot. L’acte presenta moltes novetats com per exemple, la possibilitat de menjar calçot líquid dins una proveta en un ‘showroom’ o comprar un vi produït per la Cooperativa de valls especialment per l’ocasió. Tot i les novetats, el concurs de menjar calçots segueix sent l’acte estrella i ja compta amb més d’una trentena d’inscrits. A més, la Cambra de Comerç apunta que la festa portarà uns 40.000 visitants a Valls.