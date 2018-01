Dow i La Pobla celebren la tradicional visita al monòlit del Lledó

Més de 170 veïns del municipi han visitat la Mare de Déu ubicada a l’interior de les instal·lacions

Actualitzada 27/01/2018 a les 19:01

Com cada any, i ja en van 36, Dow Chemical ha obert les portes als habitants de La Pobla de Mafumet en el marc de la Festa Major d'hivern perquè puguin visitar el monòlit de la Mare de Déu del Lledó, que es troba a l'interior de les instal·lacions de la companyia. Més de 170 veïns han acabat accedint al complex industrial per visitar el monòlit. Una visita que ha inclòs diversos parlaments, una pregària i una ofrena floral al monument, que simbolitza l'indret on les runes de l'ermita de Sant Joan del Codony va acollir la imatge de la Mare de Déu del Lledó, patrona de La Pobla.