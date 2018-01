Continua la Festa Major de Salou

L’alcalde ha presidit la recepció de les entitats i associacions a la Torre Vella

Actualitzada 27/01/2018 a les 19:59

Salou segueix de Festa Major amb diversos actes repartits per tot el municipi. Aquest matí, s'ha dut a terme la VII olimpíada escolar d’escacs, i la tradicional cercavila popular amb elements del seguici festiu. Així, els elements populars que han format part de la cercavila han sortit al voltant de les 11 des del TAS per arribar a la Torre Vella on s'ha dut a terme un ball de lluïment per part de les colles que han format part de la cercavila.Tot seguit, l'alcalde Pere Granados i diversos membres de la Corporació Municipal han volgut presidir la tradicional recepció a les entitats i associacions salouenques que participen any rere any a la festa. Davant un nombrós públic el batlle, ha volgut agrair a les 40 entitats col·laboradores (entre entitats culturals, cíviques, festives, esportives, escoles), així com les 28 colles del Cos Blanc. Després dels parlaments els presents han pogut gaudir d’un refrigeri al pati interior de la Torre Vella amenitzat per l’actuació musical de Blue Alley Quintet.