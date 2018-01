Un total de 600 persones participaran diumenge a la 7ª Marxa dels Castells del Baix Gaià

L’organització ha hagut de limitar la participació de la prova després d’haver rebut més de mil peticions

Actualitzada 26/01/2018 a les 14:55

La 7a Marxa dels Castells del Baix Gaià, que se celebrarà aquest diumenge 28 de gener, comptarà amb un total de 600 participants. La resposta del públic ha sigut massiva i l’organització ha hagut de limitar les inscripcions a 600 participants després d’haver rebut més de mil peticions.Els participants en aquest esdeveniment esportiu provenen de més de 70 municipis d’arreu de Catalunya i l’Estat. Com a dada a subratllar, el 60% de les persones que hi participaran són dones, cosa que significa també que enguany hi haurà una major representació femenina.El recorregut consta de 26 quilòmetres que uneixen de nou els castells de Ferran, La Riera, El Catllar, Tamarit i Altafulla, amb la llera del riu Gaià. La prova comptarà amb quatre avituallaments i els participants l’hauran de completar en un màxim de 7 hores. La sortida, des del Castell, s’iniciarà a les 8.30h del matí. La cita culmina amb una calçotada popular per recuperar forces al Parc del Comunidor. En cas de pluja, es traslladarà al Casal La Violeta.Els dorsals es poden recollir a la botiga Bikila de Tarragona, tant aquest divendres, de 17.15h a 19.30h, com dissabte al matí, de 10.30h a 13.00h; i a Altafulla, al Centre d’Entitats, dissabte a la tarda, de 17h a 19h, i diumenge al matí, de 7h a 8h.L’activitat està organitzada per l’Ajuntament d’Altafulla i compta amb la col·laboració dels Atletes d’Altafulla, la Penya Ciclista d’Altafulla, Athletic Events, Tarragona 2018, Gelateria La Perla i Altafulla Ràdio.