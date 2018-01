Troben un obús de la Guerra Civil en un camp de conreu a Montblanc

El TEDAX del Mossos d'Esquadra ha retirat el projectil per poder destruir-lo amb seguretat

Actualitzada 26/01/2018 a les 16:27

Agents de la unitat especialitzada TEDAX dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat aquest divendres al matí a Montblanc després de l'avís de la descoberta d'un antic obús de la Guerra Civil en un camp de conreu.Els Mossos han retirat el projectil d'artilleria, del calibre 105 mm i que no estava detonat, per poder-lo destruira amb seguretat. L'artefacte ha estat trobat per un pagès a les seves terres.