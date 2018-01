Torna el concurs de carrosses del Carnaval de Torredembarra

Una altra novetat és el canvi de dia de l'enterrament de la sardina que passarà a dimarts

Actualitzada 26/01/2018 a les 15:29

La nova edició del Carnaval de Torredembara, que es farà del 8 al 13 de febrer, presenta novetats respecte l'edició anterior. La primera és el replantejament del concurs de carrosses i comparses, que l'any passat no es va celebrar, i que s'ha decidit donar diversos reconeixements entre els participants. El jurat que otorgarà els premis serà nou i comptarà amb especialistes en les diferents àrees del disseny, vestuari i maquillatge.Una altra novetat és el canvi de dia de l'enterrament de la sardina que passarà a dimarts enlloc de dimecres de cendra i el canvi d'hora de l'Arrivo de Sa Majestat Carnestoltes, que serà a les 19 hores. L'acte acabarà amb la presa de possessió del poder local a la plaça Mn. Joaquim Boronat i la degustació de la tradicional coca de llardons.Entre les activitats programades també hi ha el Concurs de mascotes disfressades, el dissabte a les 11 hores a la plaça del Castell i la Passada de La Figa Te Fai, on es repartiran figues i carxots entre els assistents, el mateix dia a les 17.30 hores. Per la nit, després de la rua, tindrà lloc el ball de festa amb el grup CoverHits i dj Enric.Per dimarts, 13 de febrer a les 19 hores, hi ha programat l'enterrament de la sardina a la plaça Pompeu Fabra, on es farà públic els reconeixements de les comparses i una sardinada.