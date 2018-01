Què fer aquest cap de setmana?

La Gran Festa de la Calçotada, el Concert de Txarango o el cicle de #Tarragonajazz amb Olga Pes són algunes de les opcions per aquest cap de setmana

Actualitzada 27/01/2018 a les 11:03

Aquest cap de setmana podem aprofitar per gaudir en família de nombroses activitats culturals i de lleure., aquest diumenge serà el tret de sortida d'una de les cites gastronòmiques més esperades: La Gran Festa de la Calçotada. Arriba a la 37a edició de la festa i amplia el seu programa amb nous actes. Diumenge serà el dia de la Gran Festa de la Calçotada pròpiament dita. Els actes començaran a les 10 del matí a la plaça de l'Oli amb les demostracions de coure calçots a la graella. Mitja hora més tard es donarà el tret de sortida a la 27a edició del Concurs de Salsa de la Calçotada de Valls, a la plaça del Blat, en el qual hi haurà demostracions de com es fa aquesta salsa i de com pot fer-se per a celíacs i per a intolerants als fruits secs. Un dels moments més esperats de la jornada es viurà justament a la plaça El Pati a la 1 del migdia amb la 33a edició del Concurs de Menjar Calçots, que premiarà a aquella persona que mengi més calçots en 45 minuts. Aquest mític concurs oferirà un any més una de les estampes més conegudes de la Gran Festa de la Calçotada, la dels participants amb el pitet i el calçot enlaire. Durant el certamen, les colles Vella i Joves dels Xiquets de Valls aixecaran els seus pilars.posarà el punt final a la seva Festa Major d'Hivern de Sant Antoni , que va començar el passat 16 de gener. Dissabte a les 10.30 h tindrà lloc la IX Trobada dels Amics dels Gegants i Grallers de Vila-seca, els quals des de la plaça de l'Església iniciaran la cercavila fins a la plaça de Voltes. A les 12 del migdia, la Txaranga Band Tocats amenitzarà la Cercabirra. A partir de les 8 de la tarda tindrà lloc la Carretillada del Ball de Diables de Vila-seca a la plaça d'Estudi i, per finalitzar el dissabte, a les 22.30 h hi haurà el concert de Txarango al Pavelló Municipal d'Esports.A la, en el marc de la Festa Gran d'Hivern , tindrà lloc a les dotze del migdia el campionat d'skate i scooter a l'skate park municipal i a les dotze també hi haurà un espectacle de teatre per a tots els públics a l'Escola. La nit del dissabte serà dels joves, amb Dj's i diferents ambients musicals i grups de ball de la Canonja. Tindrà lloc a les 12 de la nit al Poliesportuiu Josep Canadell.#Tarragonajazz, el festival en el què actuarà Olga Pes. Serà dissabte a les 20:30 hores. La cantant i compositora presenta el seu nou projecte Transit, on la cançó d'autor de missatge conscient del seu darrer treball Buenestado i la necessitat de tornar a experimentar amb les sonoritats del jazz nòrdic l'han portat a aquest nou espai sonor. Un repertori cantat en diverses llengües que planteja com són alguns dels indrets platònics que visitem durant la nostra vida. Serà al Teatre Magatzem. Més info , diumenge a les 11:15 hores, a la sala Eugenia González actuarà la Rosa, actriu solista i comedianta, amb el seu espectacle DÉU, una comèdia metafísica i disbauxada que pretén demostrar (o no) l'existència de Déu en les nostres vides. Serà a la sala Santa Llúcia.A Tarragona, aquest diumenge a CaixaForum, tindrà lloc l'activitat. L'Orquestra Simfònica Camera Musicae, amb vuit solistes de vent dalt de l'escenari, et convida a un viatge sensorial a través de l'audició de diverses obres de Mozart, Beethoven, Hummel, Krommer i Cornudella, amb la voluntat d'experimentar la sensació que els diferents tipus de vent, la seva velocitat i la seva força evoquen en cadascú de nosaltres.A Tarragona també aquest diumenge, a les dotze del migdia, al Teatre Tarragona tindrà lloc l'espectacle infantil Libèl·lula, amb la Cia.Toti Toronell. En un petit teatre de fira, farcit de detalls i altres curiositats a l'home de la Pili i toca fer tots els papers de l'auca i quasi sense voler desplegar el seu univers.