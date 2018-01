Quatre de cada deu vallencs formen part d'alguna entitat de la ciutat

Una enquesta feta per la Càtedra d’Inclusió Social mostra les condicions de vida dels vallencs

Actualitzada 25/01/2018 a les 20:33

Gairebé la meitat de vallencs i vallenques pertanyen a alguna entitat o associació de la ciutat, una dada que es concreta en quatre de cada deu persones. De forma desglossada, un 24,1% diu pertànyer a una, un 8,9% a dues i el 7,2% a tres o més. Les associacions culturals (16,5%) i esportives (13,8%) són les que arrepleguen major participació, seguides de les entitats de voluntariat, les veïnals o associacions de mares i pares. Aquesta és una de les dades que es desprèn de l’enquesta sobre les condicions de vida que ha encarregat el Pla d’Inclusió Social de Valls i la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament a la Càtedra d’Inclusió Social de la Fundació Universitat Rovira i Virgili. L’enquesta, realitzada a 581 llars i 1.704 persones, ofereix una radiografia de la percepció dels ciutadans en diversos aspectes claus i, concretament, en quatre grans àmbits d’estudi: habitatge, salut, economia i participació i coneixement de l’entorn.Entre les dades, també destaquen les d’habitatge. La major part dels enquestats fan una valoració positiva de la seva vivenda, avaluant l’estat general de l’immoble com a bo o molt bo en un 84,2%. Així, el 42,1% de les llars no tenen danys o afectacions, tot i que un 50,2% en tenen algunes o un 7,7% presenten afectacions severes. En concret, entre les que presenten algun tipus d’afectació, destaquen les derivades per barreres arquitectòniques, la contaminació o brutícia o goteres i humitats.La despesa mitjana mensual en l’habitatge és de 445 euros i la majoria de les llars (54,8%) assenyalen que els hi representa un esforç. Així mateix, el 68,5% de les llars vallenques són propietàries del seu habitatge, majoritàriament sense pagaments pendents (43,7%) respecte a les que tenen la hipoteca encara en vigor (24,8%). El lloguer és el règim de tinença del 28,2% de les llars. Econòmicament, l’habitatge és la principal despesa per al 33,7% de les famílies, seguida de les despeses bàsiques en roba i llar (25,8%) i l’educació i la cura dels fills (17,7%). Pel que fa a l’economia familiar, el 64% ha mantingut el nivell d’estalvis durant el darrer any, encara que un 29% indica que ha disminuït. La major part de les llars vallenques es situen en una posició intermèdia quan se’ls pregunta sobre la percepció respecte a la pobresa. La puntuació mitjana és de 5,43 en una escala d’1 a 10.L’enquesta també recull dades sobre salut. El 4,7% de la població manifesta tenir un estat de salut dolent o molt dolent, una dada millor que el 8% de la mitjana catalana, mentre que un 79,4% considera que el seu estat de salut és bo o molt bo.Preguntats sobre la percepció de l’evolució del conjunt del municipi, la major part de la població considera que està igual (39,9%), seguit dels que creuen que empitjora (34,2%) i dels que consideren que millora (25,9%).Aquests resultats serviran per fixar necessitats detectades i punts de partida per implementar noves accions en polítiques de benestar i cohesió social.