La senadora tarragonina Cánovas presenta candidatura a les primàries de Podem Catalunya

Actualitzada 26/01/2018 a les 16:38

La senadora d'En Comú Podem per Tarragona Celia Cánovas ha presentat avui la seva candidatura a les primàries per liderar Podem Catalunya, encara amb data per conèixer, apel·lant a l'esperit dels indignats del 15M i amb la promesa de donar més poder als cercles.En una roda de premsa a la plaça Catalunya de Barcelona, epicentre del moviment dels indignats ara fa gairebé set anys, Cánovas ha considerat que «Podem mai ha de deixar de ser l'altaveu del carrer».La seva candidatura, que té els quatre primers de la llista ocupats per dones, proposa la creació d'un «senat circular» en el qual es produeixin reunions mensuals entre els òrgans de direcció i els representants dels cercles a més de dotar de «més mitjans» els mateixos cercles.«Em dic Celia Cánovas i segueixo estant indignada», diu al començament el tríptic de la llista «A les places, Podem!», i la seva líder denuncia que «seguim estant igual o segurament pitjor» respecte al 2011, any del 15M, per això cal recuperar l'esperit de llavors i «fer de Podem el partit de les persones normals», ha argumentat.Cánovas ha reclamat autonomia per a Podem, encara que s'ha distanciat de l'anterior direcció d'Albano Dante Fachin a l'assegurar que Podem no va patir cap «intervenció» per part de Podem, tesis que va defensar l'exsecretari general quan va anunciar la seva dimissió, fent un paral·lelisme amb l'article 155 de la Constitució que s'acabava d'aplicar a Catalunya.Els primers llocs de la candidatura, a més de Cánovas, els ocuparan Imma Moyano, Anna Jímenez Mauri i Alejandra Sandoval, segons ha anunciat avui la senadora.