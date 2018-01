La neu emblanquina les muntanyes de Prades

Als municipis de Prades, Vila-nova de Prades i Rojals ja han caigut els primers flocs de neu

Els flocs de neu ja han començat a caure a diversos municipis i indrets de les muntanyes de Prades, el matí d'aquest divendres 26 de gener. El punt on han caigut els primers flocs de neu al territori ha estat el Tossal de la Baltasana, turó que es troba a 1.203 metres i es troba a cavall entre la Conca de Barberà i el Baix Camp, entre Vimbodí i Poblet i Prades. També ha nevat a Prades, Vila-nova de Prades i Rojals, poblacions que es troben a 1 grau de temperatura el mig matí d'aquest divendres.El Servei Meteorològic de Catalunya va activar ahir dijous un avís per neu al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, a més de 15 comarques catalanes més. L’alerta preveu que el gruix de neu pugui superar els 10 centímetres a partir dels 900 metres. No obstant, al prelitoral sud i central baixarà puntualment fins als 600 metres al matí.