La Generalitat repara el sistema de calefacció de l'escola Marta Mata

Alumnes, pares i mares han protagonitzat protestes en els últims mesos pel fred a les aules

Actualitzada 25/01/2018 a les 21:23

L’escola Marta Mata del Vendrell ja té el sistema de calefacció reparat. Ahir mateix, va arribar el nou compressor, la peça que estava espatllada, i al llarg de tota la jornada, els operaris van estar treballant en la seva instal·lació, tal com va assegurar el regidor d’Educació Kenneth Martínez, que preveu que, avui, s’acabin d’ultimar alguns detalls i la calefacció ja pugui treballar amb total normalitat. D’aquesta manera, es dóna solució a les llargues reivindicacions de pares, mares i alumnes d’aquest centre que, des de l’inici de la tardor, s’estaven queixant del fred que es patia a les aules.Malgrat tot, aquesta és tan sols una part de la problemàtica. I és que, tal com recorda Martínez, el sostre de l’edifici pateix una mancança important d’aïllament tèrmic. «Amb la reparació de la calefacció, ja es pot garantir un mínim de temperatura, però faltarà completar l’actuació amb el correcte aïllament de l’espai, que impedeix que les aules adquireixin la temperatura adequada», explica el regidor d’Educació. Precisament, la Generalitat s’ha compromès a realitzar aquests treballs amb l’objectiu de donar una solució definitiva al problema. L’acord es va assolir en la reunió celebrada dimecres entre el director general de Centres Públics del Departament d’Ensenyament, Antoni Massegú; la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, Imma Reguant, i l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer. Ara per ara, s’està treballant en la licitació dels treballs i, segons Kenneth Martínez, la previsió és que les obres es realitzin durant els mesos d’estiu per tal que tot estigui a punt cara el curs vinent.Pel que fa a la substitució del compressor del sistema de calefacció, els treballs també els ha assumit Ensenyament. En principi, els hauria d’haver realitzat l’empresa Teyco, contractada per 5 anys el 2012 per la Generalitat per la construcció de l’edifici i el posterior manteniment. L’empresa, però, ha presentat concurs de creditors. A més, el contracte vencia l’agost d’aquest 2018, per la qual cosa, la Generalitat ha assumit ja la gestió de l’escola en substitució de Teyco.Kenneth Martínez es mostra satisfet pel pas endavant que representa la reparació de la calefacció, tot i que lamenta la situació. «Al desembre ja vam canviar el compressor, però es va espatllar en 48 hores. Des de llavors, des de la Generalitat s’ha estat treballant per reparar l’avaria, però s’ha de tenir en compte que, a través de l’administració pública, s’han de seguir una sèrie de tràmits, que és el que ha provocat aquest retard», afegeix. Pel que fa a la manca d’aïllament, aquest factor va sortir a la llum arran d’una auditoria.