Els Premis Emprèn impulsen 14 projectes al territori

En total, la Diputació de Tarragona ha repartit 35.000 euros distribuïts en 5 categories

Actualitzada 26/01/2018 a les 19:49

La Diputació de Tarragona ha reconegut 14 projectes empresarials del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El certamen anual ha dotat els premis de 35.000 euros en total distribuïts en 5 categories.La cinquena edició dels Premis Emprèn s'ha fet aquest divendres a l'Auditori de la Diputació en un acte encapçalat pel president, Josep Poblet, i que ha comptat amb la intervenció de Xavier Marcet, un reconegut consultor, i Merche Dalmau, propietaria de la bodega Clos Galena.Artra, recuperació i promoció d'artesania i tradicions de les Terres de l'Ebre; Menjamiques, fabricació i venda d'una crema alimentària a base de garrofa, avellanes i oli d'oliva Km0; Kamleon, plataforma tecnològica per a detectar en temps real la deshidratació de les persones, mitjançant la mesura i tramesa de diferents paràmetres de la suor i de l'orina; Noujardí espais SL, una empresa de xerojardineria enfocada al disseny d'espais exteriors adaptats al clima i al paisatge i Punt d'accés, cooperativa social que ofereix Internet mitjançant Wifi en zones rurals o poc poblades on no arriben altres tecnologies, són els guanyadors de l'edició d'enguany dels premis. A més, nou projectes més d'arreu del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han obtingut un reconeixement.Enguany s'han presentat als premis un total de 46 projectes. Les categories que han tingut més èxit de participació han estat Economia social i Turisme, cultura i experiències, amb 14 i 12 participants respectivament, seguides de Tecnologia i innovació i de Salut i esport, amb 8 projectes cadascuna, i d'Eficiència energètica i sostenibilitat, amb 4 projectes apuntats. Pel que fa a l'àmbit territorial dels projectes, 36 són del Camp de Tarragona i 10 de les Terres de l'Ebre.